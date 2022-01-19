"Не по дорозі". Арестович пояснив, чому вирішив піти з посади спікера ТКГ

Спікер Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович пояснив, чому вирішив піти з посади, про своє рішення звільнитися він повідомив ще 17 січня. На сторінці у Facebook Арестович написав, що з чинною владою країни йому "не по дорозі".

"Я не збирався звільнятися. У понеділок я приїхав на роботу як завжди, підійшов до будівлі і зрозумів, що більше не хочу переступати її поріг. Не знаю, хто автор сценарію шоу в Жулянах, який закріпив слабкість, як головну органічну ознаку української держави (не плутати з країною), але мені з нею вже точно не по дорозі", — написав він у Facebook.

Арестович, зокрема, розкритикував чинну владу та заявив, що держава, в якій загиблому військовому чи поліцейському не присвоюють наступне військове чи спеціальне звання, і довічну пенсію сім'ї не призначають, не має майбутнього, та додав, що "держава починається з силовиків". За його словами, "суттю" чинного українського суспільства стала "тотальна несправедливість".

Що відомо

Арестовича було призначено спікером ТКГ у грудні 2020 року. Він також є радником з інформполітики голови української делегації у Мінській групі та позаштатним радником голови Офісу президента України Андрія Єрмака з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони.

В Офісі президента про відставку Арестовича наразі не повідомляли.

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