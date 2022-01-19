Сумські російськомовні газети переходять на українську

Газетні видання Сум почали перехід з російської на українську мову. Газета «Панорама» з 17 січня виходить повністю українською мовою. «Ваш шанс» перейде на українську протягом наступних двох років.

Газети почали перехід через вимогу Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який набрав чинності 16 січня і передбачає перехід друкованих видань на українську мову.

Газета «Ваш шанс» на сьогодні – найстаріша у Сумах, розповіла Суспільному заступниця головного редактора Ірина Чирченко. Видання починалося, коли більшість городян навчалися в російськомовних школах і в побуті говорили російською. Цьогоріч газеті виповниться 30 років. «Частина газети – а це більша частина газети, де є рекламні об’яви, вона вже декілька років повністю виходить українською мовою. До повного переходу ми готові, бо майже всі журналісти володіють державною мовою. Вони писали і пишуть українською паралельно з російською, тобто це буде нескладно для нашого видання», – розказала Ірина Черненко.

Щотижневику «Панорама» понад 20 років. Наприкінці 90-х його почали видавати теж російською мовою. Перші статті українською з’явилися в 2004 році, – розказав Суспільному видавець газети Євген Положій. Потім почали приходити на практику студенти з кафедри журналістики, яка пізніше з’явилася у сумському виші – їхні статті теж були українською. «Деяким нашим співробітникам буде складно, і журналістам у тому числі, редакторам, коректорам. Ми давно мріяли взагалі перейти на українську мову, але технічні моменти деякі заважали. Хотіли перейти 24 серпня, на День Незалежності минулого року, але не змогли зробити оновлену версію сайту вчасно. Зараз ми її готуємо, і вона також буде україномовною», – зазначив Євген Положій.

Всі інформаційні інтернет-платформи мають повністю перейти на українську мову або розміщувати новини двома мовами до 16 липня цього року. Від 16 січня загальнодержавні та регіональні друковані видання можуть виходити російською тільки, якщо паралельно мають такий же тираж українською. В обох найбільших виданнях Сум не планують видавати газети двома мовами, вони повністю перейдуть на українську.

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