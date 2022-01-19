23 грудня Новоград-Волинська міська рада скасувала пільговий проїзд у громадському транспорті у вихідні дні. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу економічного планування Новоград-Волинської міської ради Алла Володіна.

За її словами, таке рішення ухвалили через нестачу грошей у міському бюджеті на компенсацію приватним перевізникам вартості проїзду пільговиків. Отже, таким чином вирішили частково зменшити кількість пільгових поїздок.

"Питання скорочення витрат на відшкодування пільгових перевезень викликане двома причинами, – каже Алла Володіна. – Перша – це підняття ціни на проїзд минулого року і автоматичне збільшення витрат з місцевого бюджету в такій же ж пропорції. Друга причина – це те, що до нас доєднались 14 навколишніх сіл. Ми так само маємо забезпечити їх пільгами. Більшість із цих пільговиків – це військові".

Фото: Суспільне Житомир Алла Володіна

Про рішення міської ради військовий Олексій Гульченко дізнався на початку року, коли їхав на службу. Водій маршрутки відмовив чоловіку, який є учасником бойових дій, у безкоштовному проїзді. Сам Олексій каже, що військові заступають на службу і у вихідні, і у святкові дні, отож тепер щоразу на шляху до частини або платять, або зі скандалом вимагають безкоштовний проїзд.

"У нас в суботу, в неділю і у вихідні дні можуть бути добові наряди, тому вихідних днів у мене не буває в таких випадках. Так само вихідних у нас не було, коли я був на сході України. Ми там стояли до кінця, не дивлячись на те, який день", – сказав Олексій Гульченко.

Фото: Суспільне Житомир Олексій Гульченко

Юрист Роман Гуртовенко у такому рішенні вбачає ознаки незаконності. Чоловік каже, що органи місцевого самоврядування не мають права скасовувати чи обмежувати пільги, встановлені законом, тому радить звертатися до суду, щоб оскаржити це рішення.

"Будь-хто із членів територіальної громади, відповідно до сталої судової практики, має право, захищаючи свої права та інтереси, звернутися до суду з позовом щодо скасування цього рішення. Стосовно закону, правового поля, то такий позов має бути задоволений", – сказав юрист Роман Гуртовенко.

Фото: Facebook/Роман Гуртовенко Роман Гуртовенко

Наразі Олексій Гульченко готує позов до суду щодо скасування рішення сесії Новограді-Волинської міської ради.

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