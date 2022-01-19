Автобус № 30, який курсує в Луцьку та громаді, продовжує їздити за старим маршрутом після того, як його схему руху скоротили. За новим маршрутом "с. Богушівка – Київський м-н" автобус № 30 курсуватиме орієнтовно з 24 січня, – розповів Суспільному начальник управління транспорту Луцькради Віктор Главічка.

Зі слів посадовця, на вулицю Дубнівську заїжджає достатньо міського транспорту, зокрема міські автобуси № 1 та № 25, а також приміські № 251 ("Забороль – Підгайці") і № 150 ("Підгайці – Луцьк"). Каже: якщо буде потреба переглянути маршрути чи їх кількість, то їх будуть організовувати на користь пасажирів.

Суспільне Волинь Автобус № 30

"Є міський автобусний маршрут № 1, який здійснює вивезення пасажирів з вулиці Надрічної. Заїжджає до кільцевої розв’язки на вулицю Дубнівську автобус № 25, який може вивести людей в напрямку вулиць, Відродження, Молоді, Соборності", – додав Віктор Главічка.

Чи задоволені жителі Підгайців зміною маршруту автобуса № 30

У селі Підгайці пасажирів перевозять автобуси трьох маршрутів – № 30, № 150 і № 251. Міський маршрут автобуса № 30 є дешевшим від приміських на дві гривні та має зручніший графік, – розповіла жителька села Лукія Василевська.

"Ми зацікавлені в тому, щоб їхала 30-та маршрутка. По-перше, комфортний автобус, по-друге, економніше. Якщо вихідний, то Заборольська маршрутка № 251 дуже погано їздить. Субота, неділя – не можна дочекатися, а 30-ка їздить", – говорить жінка.

Суспільне Волинь Лукія Василевська

Чимало жителів села Підгайці їздять автобусом № 30 через зручність графіку та можливість оплати проїзду банківською карткою, – говорить місцева жителька Ольга Ганущак.

"У нас багато людей їздить, вистачає людей на кожен маршрут, але чим більше буде сполучення, тим більше в людей буде можливостей. Я маю другу зміну, працюю у школі. Зійшла на днях маршрутка з рейсу, то я дитину відпустила", – розповіла жителька Підгайців.

Суспільне Волинь Ольга Ганущак

Доїзд людей до села через скорочений маршрут автобуса № 30 може стати складнішим особливо у вечірні години, – каже жителька села Дарія Бульціна. Додає: єдину різницю бачить у зручності графіку, який має автобус № 30.

"Чекаю або 30-ту або 251-шу маршрутку, коли їду. 30-ка ходить найпізніше – о 21:40 виходить звідси – і в Підгайці можна приїхати пізніше", – розповіла жінка.

Суспільне Волинь Дарія Бульціна

Що говорять водії інших автобусів до Підгайців

Маршрут № 30 продовжили до села Підгайці у жовтні 2021 року за зверненням Підгайцівської сільської ради. З 2016-го тут курсували лише два приміські маршрути. Водій автобуса № 150 Леонід Мазурок говорить: зміни маршрутів не вплинуть на його роботу.

"Ми їдемо по Відродження, інший напрямок. Можливо в 251-го автобуса буде трішки більше людей зранку вивозити людей, але це тільки зранку. Це маршрути, які не забезпечені повністю на весь ден, село не дає таких великих пасажиропотоків", – зазначив водій.

Суспільне Волинь

Маршрут приміського автобуса № 251 дублює маршрут міського автобуса № 30 на 90 %, – розповів водій автобуса № 251 Ігор Боденчук.

"На цьому маршруті працювало 10 автобусів. Вони справлялися з перевезенням. А цей дублюючий маршрут заважає. Можна було в іншому напрямку, наприклад на 40-ий квартал, пустити маршрут, а не дублювати цей що є вже", – додав водій.

Суспільне Волинь Ігор Боденчук

Зі слів водій автобуса № 30 Миколи Пашка, більшість жителів Підгаєць їздять приміськими автобусами. Додає: водії цих автобусів забирають на кінцевій зупинці всіх пасажирів.

"Мало сідає тут людей. А водії бачать, що я вже маю відправлятися, через 5 хвилин, то перед мною раз – і поїхали. Позабирали всіх переді мною людей та й все", – зазначив водій.

Суспільне Волинь Водій Микола Пашко

Автобуси № 30 курсуватимуть за скороченим маршрутом з початку наступного тижня, коли будуть упорядковані необхідні документи, – додав начальник управління транспорту Луцькради.

Що відомо

18 січня під час засідання члени виконкому Луцької міської ради внесли зміни в автобусний маршрут № 30 "с. Богушівка – с. Підгайці", маршрут якого скоротили. Автобуси не заїжджатимуть на вулицю Дубнівську і в село Підгайці, а будуть розвертатися на Київському майдані в Луцьку.

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