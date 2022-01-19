Український "Щедрик" — найвідоміша різдвяна пісня у світі. Музику до неї написав український композитор Микола Леонтович.

Вперше твір видали у 1919 році.

У 1919 році за сприяння Симона Петлюри була створена капела, яка мала гастролювати за кордоном, щоб протидіяти російській пропаганді та популяризувати українську культуру. Згодом це назвуть першим проєктом культурної дипломатії.

До репертуару хору диригент взяв і "Щедрик", хоча сам Леонтович не хотів віддавати партитури, бо був скептично налаштований щодо своєї музики.

"Мої твори так недоладно скомпоновані, що їх не випадає співати на празьких чи паризьких сценах", — стверджував він.

За однією з версій, пісню взяли без згоди автора.

"Щедрик був коронною точкою нашого репертуару у всіх краях упродовж п’яти з половиною років", — зазначав диригент хору Олександр Кошиць.

Капела дала 200 концертів у Західній Європі. У 1922 році хор виступив у США — у най престижнішій залі того часу Carnegie Hall.

У світовий хіт "Carol of the Bells" "Щедрик" перетворив американський диригент українського походження Пітер Вільховський. Він написав англійський текст на музику Леонтовича.

Презентація твору відбулася перед багатотисячною аудиторією у Madison Square Garden. Так щедрик став відомим у світі.

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