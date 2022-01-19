Служба безпеки повідомила про викриття корупційної схеми незаконного збагачення у Київському міському дитячому діагностичному центрі, до якої була причетні низка топчиновників та громадських діячів.

Про це інформує пресслужба СБУ.

"Служба безпеки України викрила корупційну схему незаконного збагачення, яка діяла в Київському міському дитячому діагностичному центрі. До схеми причетні колишня топчиновниця КМДА, громадські діячі і ексзаступниця міністра соціальної політики України", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними правоохоронців, зловмисники займалися вимаганням коштів від співробітників установи. При цьому вони залучили до своєї діяльності керівницю Центру та понад 10 медиків.

Як стверджують в СБУ, щотижня співробітники діагностичного центру були зобов’язані платити відсотки з:

лікування та надання медичних послуг в установі поза офіційним обліком;

неофіційної винагороди за лікарські послуги від пацієнтів;

невжиття заходів дисциплінарного впливу та не звільнення з роботи співробітників;

сум, отриманих від орендаторів за понаднормове використання площ;

прибутку від закупівлі товарів та послуг у підконтрольних постачальників за завищеними цінами;

коштів, сплачених за внесення неправдивих відомостей до медичної інформаційної системи "Helsi" (щодо вакцинації від COVID-19 без фактичного проведення вакцинації).

"За оперативними даними, схема діяла понад 8 місяців", — зазначили у Службі безпеки.

У результаті проведеної операції співробітники СБУ затримали директорку Київського міського дитячого діагностичного центру під час отримання нею від підлеглої чергового тижневого платежу у сумі 30 тисяч гривень. Раніше правоохоронці задокументували отримання посадовицею 24 тисяч гривень за не звільнення з роботи працівника медзакладу за надуманими підставами.

У межах розслідування співробітники СБУ провели обшуки за місцем роботи та мешкання зловмисників. Під час них вдалося виявити та вилучити записи із чорновою бухгалтерією, банківські картки, через які проводилися розрахунки, а також гроші, які, ймовірно, були отримані протиправно.

Відтак правоохоронці повідомили про підозри директорці лікарю діагностичного центру, ексраднику заступника голови КМДА з питань самоврядних повноважень та колишньому заступнику міністра соціальної політики України з питань євроінтеграції. Підозри висунуті за ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція за статтями передбачає до десяти років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із конфіскацією майна.

Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідчі дії у справі тривають.

Співробітники СБУ проводили операцію із викриття протиправної діяльності спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected] . Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.