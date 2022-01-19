У Лисичанську зруйнували пам’ятний знак жертвам єврейського населення

Пам’ятний знак жертвам єврейського населення, які загинули у Лисичанську під час Другої світової війни, що розташований на міському цвинтарі "Зелений гай" зруйнували. Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердила речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.

За її словами, наразі на місці події працює слідчо-оперативна група відділу поліції Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області.

Вона додала, що на початку грудня минулого року саме цей пам’ятний знак вже було зруйновано.

За даними Лисичанської ВЦА, за рахунок коштів небайдужих громадян міста було виготовлено та встановлено новий пам’ятний знак.

Що відомо

День пам’яті жертв Голокосту відзначають 27 січня.

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