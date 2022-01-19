На Харківщині розслідують незаконний видобуток вугілля: є підозрюваний

У Харківській області незаконно видобували вугілля — директору підпільної шахти оголосили підозру.

Про це 19 січня повідомили у прокуратурі Харківщини.

За інформацією слідства, видобуток надр без спеціального дозволу організували в Ізюмському районі. Шахта працювала з 2018 по 2021 рік, уточнив Суспільному речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Прокуратура Харківщини

Прокуратура Харківщини

Екологічну шкоду та державні збитки експерти оцінили у суму понад 5,8 млн грн. Підозрюваному у порушенні правил використання надр з небезпекою для довкілля та незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України) загрожує штраф до 85 000 грн, обмеження або ув'язнення до трьох років.