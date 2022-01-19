Родина Володимира Зеленського 5 січня вилетіла бізнес-класом до Стамбула, а звідти — на Сейшельські острови на відпочинок. Журналісти припускають, що президент Зеленський таємно відпочивав разом з ними.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Української Правди". Журналісти також повідомляють про повернення невідомих осіб у супроводі державної охорони до України 16 січня.

Суспільне звернулося до Офісу президента із запитом прокоментувати цю інформацію.

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Що відомо:

Президент Володимир Зеленський 4 січня повідомив у Facebook, що перебуває у Буковелі на "короткому зимовому відпочинку". Попередньо президент не оголошував публічно про майбутню відпустку. "Українська правда" із посиланням на власні джерела повідомила, що Зеленський розмістився в готелі "Radisson Blu Resort Bukovel", де в той же час зупинився олігарх Ігор Коломойський із родиною.

5 січня 2020 року Зеленський таємно разом з родиною полетів до Оману. У пресслужбі назвали візит офіційним, проте президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Після хвилі критики, що здійнялася у соцмережах, речниця Зеленського Юлія Мендель у Facebook повідомила, що президент зустрівся з міністром закордонних справ Оману Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та обговорив зміцнення відносин між країнами, зокрема у сфері торговельно-економічної співпраці.

"Схеми" зафіксували, як Зеленський прилетів з Оману майже через добу після катастрофи в Ірані.

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