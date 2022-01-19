Експрокурорка окупованого Криму та колишня депутатка російської Держдуми Наталія Поклонська йде з посади посолки РФ у Кабо-Верде "у зв’язку з особистими обставинами".

Про це повідомляють ТАСС із посиланням на саму Поклонську та "РИА Новости" з посиланням на МЗС Росії.

"Завжди казала, повторю: я хочу бути корисна нашій країні (Росії — ред.). Тому я готова на будь-яку посаду, де буду корисна країні", — заявила Поклонська. Вона додала, що їхати в Кабо-Верде взагалі не планує.

Міністерство закордонних справ Росії підтвердило, що експрокурорка Криму не буде очолювати посольство в Кабо-Верде, оскільки в неї "змінились особисті обставини". Подробиць ані сама Поклонська, ані МЗС РФ не навели.

Кабо-Верде — невелика острівна країна, розташована в Атлантичному океані за 600 кілометрів від узбережжя Африки.

Про призначення Поклонської посолкою Росії в Кабо-Верде в серпні 2021 року повідомляло російське видання РБК із посиланням на два джерела. Причиною такого кроку вони називали нібито "її не цілком системну поведінку й екстравагантні заяви". Приміром, у 2018 році Поклонська єдина з депутатів "Єдиної Росії" не голосувала за підвищення пенсійного віку.

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Що відомо

У жовтні 2021 року президент Росії Володимир Путін призначив Наталію Поклонську послом в острівній африканській країні Кабо-Верде.

До цього, наприкінці травня, Поклонська повідомила, що не братиме участі в попередньому голосуванні партії "Єдина Росія" з відбору кандидатів на вибори до Держдуми через "нову роботу".

Після цього Міністерство закордонних справ України порушило перед урядом Кабо-Верде питання щодо злочинів Поклонської. Там нагадали, що вона розшукується за державну зраду проти України та перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.

У грудні 2021 року Київський апеляційний суд дозволив Офісу генерального прокурора затримати Поклонську.

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