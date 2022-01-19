logo logo
"Змінились особисті обставини". Експрокурорка Криму Поклонська не буде посолкою РФ у Кабо-Верде
РОСІЯКРИМПодіїСвіт

"Змінились особисті обставини". Експрокурорка Криму Поклонська не буде посолкою РФ у Кабо-Верде

Олег Павлюк
·
"Змінились особисті обставини". Експрокурорка Криму Поклонська не буде посолкою РФ у Кабо-Верде Наталія Поклонська, лютий 2018 року. Фото: Getty Images

Експрокурорка окупованого Криму та колишня депутатка російської Держдуми Наталія Поклонська йде з посади посолки РФ у Кабо-Верде "у зв’язку з особистими обставинами".

Про це повідомляють ТАСС із посиланням на саму Поклонську та "РИА Новости" з посиланням на МЗС Росії.

"Завжди казала, повторю: я хочу бути корисна нашій країні (Росії — ред.). Тому я готова на будь-яку посаду, де буду корисна країні", — заявила Поклонська. Вона додала, що їхати в Кабо-Верде взагалі не планує.

Міністерство закордонних справ Росії підтвердило, що експрокурорка Криму не буде очолювати посольство в Кабо-Верде, оскільки в неї "змінились особисті обставини". Подробиць ані сама Поклонська, ані МЗС РФ не навели.

Кабо-Верде — невелика острівна країна, розташована в Атлантичному океані за 600 кілометрів від узбережжя Африки.

Про призначення Поклонської посолкою Росії в Кабо-Верде в серпні 2021 року повідомляло російське видання РБК із посиланням на два джерела. Причиною такого кроку вони називали нібито "її не цілком системну поведінку й екстравагантні заяви". Приміром, у 2018 році Поклонська єдина з депутатів "Єдиної Росії" не голосувала за підвищення пенсійного віку.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди