У Сватовому відновив роботу пункт безоплатної правової допомоги

Після шестимісячної перерви, через карантин, у райвідділі поліції Сватового відновив роботу пункт безоплатної правової допомоги з питань пробації, повідомляє Суспільне.

Отримати безкоштовні консультації фахівців бюро можуть засуджені до умовного терміну, громадських робіт та звільнені від покарання.

Суспільне Донбас Юристи допомагають скласти звернення або скарги

Також, за словами завідувачки сектору "Сватівського бюро безоплатної правової допомоги" Анни Хафізової, юристи допомагають скласти звернення або скарги до будь-яких органів влади чи установ.

"Ми допомагаємо людям писати до будь-яких місцевих органів, органів державної влади й так далі. А ось до вторинної правової допомоги, згідно "Закону України про безоплатну правову допомогу" мають декілька верств населення: це, наприклад такі, як учасники бойових дій, ветерани війни, внутрішньопереміщені особи", — розповіла Хафізова.

Переважна більшість звернень до служби, за словами Хафізової, стосується земельних питань.

"За 2020 рік це було 515 осіб, а за 2021 рік це було 829 осіб, які звернулися саме за консультацією", — повідомила завідувачка сектору.

Як розповів Суспільному начальник Сватівської філії Державної установи "Центр пробації" Володимир Калоша, загалом на обліку райвідділу поліції із питань пробації перебуває 110 жителів району.

"Найбільше звертаються з питаннями щодо аліментів, розлучення та поділення майна", — повідомив фахівець.

Крім того, тривають перемовини про відкриття консультаційного пункту на базі обласного будинку — інтернату для людей похилого віку.

Що відомо

Бюро безоплатної правової допомоги у Сватовому відкрили шість років тому. Два фахівці надають консультації за графіком у п'яти пунктах. Зокрема у бібліотеці, центрі зайнятості та терцентрі.

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