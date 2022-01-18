У Рубіжному завершилось підготовче засідання у справі бойовика Андрія Косяка. Наступне слухання, по суті, судді призначили на кінець січня, повідомляє кореспондент Суспільного.

Андрія Косяка звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Прокурор надав клопотання про залучення до розгляду справи вісьмох свідків.

Наступне засідання судді призначили на 25 січня. Якщо провину Андрія Косяка доведуть, йому загрожує до 8 років за ґратами.

Що відомо

13 жовтня в українській делегації Тристоронньої контактної групи повідомили про затримання на Донбасі громадянина РФ Андрія Косяка 1978 року народження, який воював на боці бойовиків "ЛНР". У нього вилучили зброю та боєприпаси.

Під час огляду особистих речей Андрія Косяка слідчі знайшли відеозаписи, де бойовик разом з іншими членами незаконних збройних формувань брав участь в обстрілах позицій Збройних сил України.

14 жовтня СБУ допитала затриманого. Як з'ясувалося, Косяк є учасником одного з підрозділів "6-го отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР". Слідчі вручили йому підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

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