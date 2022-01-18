Гроші, виручені за продаж тиждень тому частини приміщень сумського заводу «Selmi», підуть на погашення заборгованості перед кредитором. Мова йде про 19 млн грн. Про це розказав Суспільному ліквідатор підприємства Євген Чупрун.

На дату початку процедури ліквідації загальна заборгованість кредиторська склала близько 98 млн грн. З них заборгованість по зарплаті це 26 млн грн., розповів Євген Чупрун. Сума, яку отримали від реалізації заставного майна буде направлена на погашення кредиторських вимог основному кредитору. Що стосується зарплати, зараз залишилося не заставне майно. І наступний етап: заставне майно виставлятиметься в систему Prozorro. Відповідно, гроші отримані від продажу цього майна, за підрахунком розходів, буде направлено на погашення заборгованості по зарплаті.

За словами Євгена Чупруна продали найбільш ліквідні будівлі заводу загальною площею 40 тис м². Залишилося близько 20 тис м². Гроші від їх продажу підуть на погашення заборгованості по зарплаті близько тисячі колишнім заводчанам - це 21 млн грн. Як збираються використовувати придбане майно в київській фірмі «Луксор Лімітед», яка придбала площі заводу, не сказали, попросили зателефонувати 19 січня.

Нагадємо, процедура банкрутства заводу «Selmi» розпочалася у січні 2010 року. Пройшло три стадії цього процесу: розпорядження майном – коли склали список кредиторів, санація - намагалися залучити інвесторів для порятунку підприємства і, з рештою, у лютому 2017 році, була оголошена ліквідація.

Що відомо про "Selmi"

Завод електронних мікроскопів був уведений в експлуатацію в Сумах в 1959 році. Основною його продукцією були електронні мікроскопи та мас-спектрометри. У 90-ті роки завод називався "Електрон", а після приватизації у 1994 році - ВАТ "Selmi".

З грудня 2001 року завод входив до складу російського підприємства "Електрохімічний завод". У 2017 році підприємство було визнане банкрутом.

Що відомо про "Луксор лімітед"

ТОВ "Луксор лімітед", яке придбало виробничі корпуси в Сумах, зареєстроване у 2005 році в Києві. Основний вид діяльності підприємства - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.