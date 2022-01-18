Хвіртку та огорожу на Липинського, 1 у Луцьку, що обмежувала рух пішоходів, — демонтують. Таке рішення одноголосно підтримали 14 членів виконкому Луцької міської ради на засіданні, що відбулось 18 січня.

Рішення про демонтаж уже розмістили на об’єкті, про це розповів Суспільному заступник директора департаменту муніципальної варти Луцька Роман Кулик.

З його слів, було встановлено, що огорожа стоїть незаконно, голову ОСББ про демонтаж попередили. "Якщо вона не здійснить його добровільно, то це буде здійснюватися примусово. Ми працюємо, що стосується демонтажів, і вдень і в нічний час", — каже Роман Кулик.

Як розповіла в коментарі Суспільному голова ОСББ "На Летовищі" Олена Завадська, хвіртку разом з членами правління встановили, щоб убезпечити людей від можливого травмування бурульками. Каже: рішення членів виконкому не розуміє.

Суспільне Волинь Огорожа на вулиці Липинського

"Наша земля перебуває у приватній власності, ми є балансоутримувачами та несемо відповідальність за життя людей, які можуть травмуватися у даному стихійному проході, який ніде не зазначений ні у генеральному плані міста, ні у документах", — каже Олена Завадська.

З її слів, навколо їхнього двору є багато ОСББ, через які можна проходити. Говорить: там комунальна земля, відповідно там можна було б відкрити закриті на чіп території та люди вільно б пересувалися.

Як озвучив під час засідання виконкому Луцький міський голова Ігор Поліщук, хвіртку та огорожу на Липинського, 1 у Луцьку мають демонтувати до кінця дня, 18 січня.

Що відомо

11 січня майже півсотні мешканців 55-го мікрорайону у Луцьку звернулися до поліції із заявою про обмеження вільного проходу через двір на вулиці Липинського, 1.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.