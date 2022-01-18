У Коломийчисі зірвало дах з адмінбудівлі

Коломийчиська громада, що на Луганщині, підраховує у яку суму обійдеться відновлення покрівлі на адміністративному приміщенні. Нині будівельна організація робить заміри для закупівлі матеріалів та складає кошторис робіт. Дах зірвало через буревій. Про це Суспільному розповів голова Коломийчиської ОТГ Олександр Мартовицький.

За його словами, площа даху становить понад 420 квадратних метрів.

"Наразі у мене є інформація, для того, щоб її знову відбудувати, відремонтувати десь необхідно близько 500 тисяч гривень", — додав Мартовицький.

Адмінбудівля без даху, фото: Коломийчиська сільрада Адмінбудівля без даху, фото: Коломийчиська сільрада

Головний інженер агрофірми села Коломийчиха Іван Кравцов розповів журналістам Суспільного, що не бачив, але чув як злетіла покрівля з адмінбудинку.

"Дуже гуркотіло, я два рази виходив на подвір'я, щоб подивиться чи все на місці. Але там дерева захищають, а десь близько 10 години щось як гухнуло на селі", —додав Кравцов.

Місцеві розбирають наслідки буревію, facebook/ Коломийчиська сільрада Місцеві жителі розібрали конструкцію старої покрівлі, фото: Коломийчиська сільрада

За словами голови громади Олександра Мартовицького, для проведення тендерних процедур, виконання проєктних та ремонтних робіт необхідно понад місяць. Питання відновлення покрівлі виноситимуть на сесію сільської ради, яка має відбутись наступного тижня.

Що відомо

Металевий профіль на даху обновили у 2016 році. Тоді будівлю ремонтували, нині там розміщується сільська рада, клуб та бібліотека.

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