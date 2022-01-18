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САП вимагає скасувати продаж пам’ятки архітектури Дачі Маразлі в Одесі
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САП вимагає скасувати продаж пам’ятки архітектури Дачі Маразлі в Одесі

Ксенія Процепова
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САП вимагає скасувати продаж пам’ятки архітектури Дачі Маразлі в Одесі odesa.depo.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Господарського суду Одеської області проти Одеської облради. САП просить визнати рішення щодо продажу земель Дачі Маразлі незаконним та вимагає визнати недійсним договір купівлі-продажу. Про це стало відомо з ухвали про відкриття провадженні у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Позов стосується рішення Одеської обласної ради від 21.12.2017 де йдеться про приватизацію Дачі Маразлі (загальна площа земель 2 615, 2 кв.м.) шляхом викупу. Тоді пам'ятка архітектури стала власністю ТОВ "Крок Вперед".

Підготовче засідання призначили на 25 січня об 11:40.

На території наприкінці XIX століття звели три будівлі, серед яких є Дача Маразлі. Особняк Марії Кіч, яка вийшла заміж за Григорія Маразлі. Цей особняк був збудований архітектором Феліксом Гонсіоровським у 1880-х роках. З 1982 році у ньому було обласне управління санаторіями МОЗ. Є пам'ятником архітектури та містобудування місцевого значення № 52-Од за назвою "Дача Маразлі" на основі рішення Одеського Облвиконкому № 580 від 27.12.1991 р. та наказу Міністерства Культури № 983/0/16-07 від 27.08.2010.

Нагадаємо, 5 лютого 2021 року Вищий антикорупційний суд заборонив будівельні роботи на території пам’ятки архітектури Дачі Маразлі. Суд наклав арешт на земельні ділянки площею понад 1 гектар в межах яких розташований комплекс споруд "Дачі Маразлі". Арешт передбачає заборону на відчуження та користування земельними ділянками в частині здійснення будівельних робіт.

31 січня мешканці Одеси вдруге вийшли на мітинг проти будівництва багатоповерхівок довкола пам’ятників архітектури на Лідерсівському бульварі. Учасники заходу запевнили: під виглядом санаторію забудовник планує побудувати житлові будинки, які унеможливлять доступ до пам’яток.

Натомість представники компанії забудовника спростували закиди мітингарів. За їхніми словами, жодну з пам'яток архітектури зносити не планують, а після робіт маєтки залишаться у вільному доступі містян.

Суспільне Одеси готове надати учасникам події право висловити свою позицію. Для цього рекомендуємо зв'язатися з редакцією в будь-який зручний спосіб.

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