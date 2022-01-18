САП вимагає скасувати продаж пам’ятки архітектури Дачі Маразлі в Одесі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Господарського суду Одеської області проти Одеської облради. САП просить визнати рішення щодо продажу земель Дачі Маразлі незаконним та вимагає визнати недійсним договір купівлі-продажу. Про це стало відомо з ухвали про відкриття провадженні у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Позов стосується рішення Одеської обласної ради від 21.12.2017 де йдеться про приватизацію Дачі Маразлі (загальна площа земель 2 615, 2 кв.м.) шляхом викупу. Тоді пам'ятка архітектури стала власністю ТОВ "Крок Вперед".

Підготовче засідання призначили на 25 січня об 11:40.

На території наприкінці XIX століття звели три будівлі, серед яких є Дача Маразлі. Особняк Марії Кіч, яка вийшла заміж за Григорія Маразлі. Цей особняк був збудований архітектором Феліксом Гонсіоровським у 1880-х роках. З 1982 році у ньому було обласне управління санаторіями МОЗ. Є пам'ятником архітектури та містобудування місцевого значення № 52-Од за назвою "Дача Маразлі" на основі рішення Одеського Облвиконкому № 580 від 27.12.1991 р. та наказу Міністерства Культури № 983/0/16-07 від 27.08.2010.

Нагадаємо, 5 лютого 2021 року Вищий антикорупційний суд заборонив будівельні роботи на території пам’ятки архітектури Дачі Маразлі. Суд наклав арешт на земельні ділянки площею понад 1 гектар в межах яких розташований комплекс споруд "Дачі Маразлі". Арешт передбачає заборону на відчуження та користування земельними ділянками в частині здійснення будівельних робіт.

31 січня мешканці Одеси вдруге вийшли на мітинг проти будівництва багатоповерхівок довкола пам’ятників архітектури на Лідерсівському бульварі. Учасники заходу запевнили: під виглядом санаторію забудовник планує побудувати житлові будинки, які унеможливлять доступ до пам’яток.

Натомість представники компанії забудовника спростували закиди мітингарів. За їхніми словами, жодну з пам'яток архітектури зносити не планують, а після робіт маєтки залишаться у вільному доступі містян.

Суспільне Одеси готове надати учасникам події право висловити свою позицію. Для цього рекомендуємо зв'язатися з редакцією в будь-який зручний спосіб.

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