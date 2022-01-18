Європейський парламент обрав нового президента після смерті попереднього голови Давида Сассолі. Відтепер його очолюватиме Роберта Мецола, яка раніше обіймала посаду віцеспікерки Європарламенту.

Про це повідомляється в офіційному Twitter пресслужби Європейського парламенту.

Під час голосування представниця Мальти Мецола ("Європейська народна партія") набрала 458 голосів в той час, як її найближча конкурентка, шведка Аліс Кунке ("Зелені") — лише 101 голос. При цьому для перемоги було достатньо здобути 309 голосів.

Роберта Мецола народилася у 1979 році. Вона одружена, має трьох дітей. Новообрана президентка закінчила Мальтійський університет та Коледж Європи у Брюгге за напрямом "Право". Вона спеціалізується на європейському праві та європейській політиці.

Із 2004 по 2012 рік Роберта Мецола працювала в представництві Мальти при ЄС на посаді аташе з правової та судової співпраці. Вона є першою жінкою на посаді президента Європарламенту за останні 20 років

Попередній президент Європейського парламенту, італійський політик Давид Сассолі помер 11 січня у лікарні в італійському муніципалітеті Авіано. Про це повідомив його речник Роберто Куйо.

Сассолі було 65 років. 26 грудня його шпиталізували до лікарні через серйозне ускладнення через порушення функції імунної системи.

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