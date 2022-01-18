17 січня у Житомирі водоканал під час робіт на провулку Пивоварному знайшов дерев'яний трубопровід часів початку ХХ століття. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило КП "Житомирводоканал".

Трубопровід знайшли працівники водоканалу на провулку Пивоварному, 3. Він був зроблений з дерева, його протяжність орієнтовно 300 метрів. Каналізаційна мережа зберіглася в хорошому стані через відсутність контакту з повітрям під водою.

Раніше трубопровід належав ковбасному цеху, який працював у цьому провулку. Чотири роки тому працівники водоканалу знайшли подібний трубопровід під час ремонтних робіт на вулиці Фещенка-Чопівського.

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