19 січня через ремонтні роботи в Одесі електроенергії не буде на 17 вулицях. Про це йдеться на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

Зокрема, світла не буде:

З 08:30 до 19:30

вулиця 6-а Пересипська, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 12/, корп.2, 16А, 2А, 20, 11а

вулиця 7-а Пересипська, 6, 9, 9А, 11, 13, 13А

вулиця Долинська, 13, 33/1, 14а, 17, 17/, корп.3, 19, 14, 25, 27, 33, 33/, корп.1, корп.4, 21

З 09:00 до 17:00

вулиця Академіка Вільямса, 2Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 13а, 3б, 21В, 15А, 2лін, корп.1, 16/1, 16А, корп.43, 5А, 19а, 19Б, 5Б, 20/, 1а, 1б, 24Б, 24В, 24Д, 1 /, корп.3, корп.6, 26А, 26Б, 26В, 34, 28А, 28Б, 2А, 30а, 3А, 32/1, 32А, 15Б

вулиця Миколи Гумільова, 3, 5, 6, 9-9/А, 13, 13/, корп.1, 16, 23, 24

вулиця Ольгіївська, 1, 3, 5, 5а, 5в, 7

вулиця Дача Ковалевського, 58/2, корп.2, 74, 80, 81/, корп.15, 81д/, корп.27, 81Е/, корп.30, 81Ж/, 83, 84, 85, 64, 56, 66/, корп .1, 66А, 68, 70, 78, 81м/, корп.43, 82, 83/, корп.4, 85/, 89/1

вулиця Миколи Гумільова, 5, 26б, 9, 9/, корп.2, 9б, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 14а/, корп.1, 8, 15а, 15Б, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21А, 22, 24а, 26, 26А, 15

вулиця Художника Федорова, 14, 14а, 16, 16б

провулок Павлова, 3

З 09:00 до 19:00

Олександрівський проспект, 33, 35, 37, 39, 41

вулиця Армійська, 8

вулиця Велика Арнаутська, 56, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91

Військовий узвіз, 1, 3, 6, 8, 14, 18

Катерининська площа, 6/, корп.8, 8

провулок Онілової, 13, 15, 15а, 17

вулиця Сегедська, 13, 15, 15Б, 17

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