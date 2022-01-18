До початку туристичного сезону. В Одесі почали прибирати вулиці

В Одесі до початку туристичного сезону планують завершити прибирання усіх районів міста. Роботи розпочали з Малиновського району, розповіла кореспондентка Суспільного, яка спостерігала за прибиранням.

За словами заступника Одеського міського голови Дмитра Жемана, комунальники обрізатимуть дерева, вивозитимуть сміття та шини, лагодитимуть освітлення. Крім того, вони мають перевірити чи законно встановлені гаражі в місті. До робіт мають долучитися працівники усіх комунальних підприємств міста.

Комунальниця Ірина Малкова, яка прибирала у дворах на вулиці Космонавта Комарова розповіла, що розпочала свою роботу із восьмої години. "Ми усі дружньою компанією, бригадою прибираємо і гілки, підмітаємо і усе інше. Якщо ти любиш місто Одесу, і хочеш, щоб було чисто, складностей нема у цьому". Прибирає вулицю і Юрій Ферсанов. Розповів, що робить це за допомогою спеціальної техніки двічі на день:

"Вона поливає водичкою асфальт, щоб не було пилу при прибиранні, усе підмітають, тут є ось третя щітка, спеціально для важкодоступних місць".

Суспільне Одеса

Як повідомив Дмитро Жеман, прибирання розпочалося 17 січня. Тепер до початку туристичного сезону робитимуть це щодня. Не пізніше першого лютого паралельно із Малиновським розпочнеться робота у Суворовському районі. Далі на черзі – Київський та Приморський. "Усі дерева наносяться на карту зелених насаджень, ми вивозимо усі шини, усі колеса. Ми ведемо облік контейнерів. Якщо їх не вистачає, то, відповідно до схеми, поставлять додаткові. Гаражі, які без документів, які не легальні, будуть демонтовані.

Як роботу комунальників оцінюють мешканці ?

Люди, які живуть у Малиновському районі міста, оцінюють стан вулиць по-різному. Ігор Хохлов каже, що біля його будинку майже завжди прибрано:

"Я вважаю, що тут дуже чисто, оскільки відповідальні за це люди постійно щось роблять, постійно щось фарбують, а влітку висаджують. Тут чудово просто".

Незадоволений тим, як прибирають місто, Олег Ламаєв. Чоловік скаржиться і на роботу комунальників, і на мешканців, що залишають після себе сміття:

"Йдеш — кинув недопалок, кинув стаканчик. Люди просто за собою не стежать і я не знаю чи прибирає ЖКГ взагалі".

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