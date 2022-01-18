У селі на Закарпатті згоріла дерев'яна церква

У Стужиці згоріла дерев'яна церква. Сталося це вранці 18 січня, — повідомив Суспільному речник ДСНС на Закарпатті Федір Філіп.

За його словами, повідомлення про пожежу у селі Ставненської територіальної громади Ужгородського району рятувальники отримали о 5:50 від місцевих жителів, які прокинулися від світла вогню. Там горіла дерев'яна будівля церкви св. Миколи Чудотворця.

ФОТО: ДСНС у Закарпатській області

"На місце події прибули бійці державних пожежно-рятувальних підрозділів смт Великий Березний та м. Перечин. О 06:55 вони локалізували загоряння на площі 100 кв.м та о 08:10 – ліквідувати", — розповів речник.

Вогонь знищив покрівлю церкви, стіни та все, що знаходилося всередині будівлі. Травмованих та загиблих у пожежі немає. Причину загоряння та суму збитків встановлюють.

Церкву побудували у 1905 році

Дослідник дерев'яних церков Закарпаття Михайло Сирохман розповів Суспільному: "Церкву у Старій Стужиці побудували у 1905 році. Вона входила до другого класу дерев'яних пам'яток. У церкві все ще проводили служби. Якщо говорити про дерев'яну архітектуру, то церква залишалася цікавою, як різновид простих, спрощених церков".

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