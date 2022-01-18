На Житомирщині за добу інфікування на COVID-19 зареєстрували у 58 жителів

На Житомирщині за добу, 17 січня, підтвердили коронавірус у 58 жителів області. Померли дев'ятеро людей.

Про це 18 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

17 січня лабораторний центр провів 313 досліджень на наявність захворювання – у 58 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 3 084 жителя Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще дев'ятеро людей:

82-річний житель Радомишля;

37-річний житель Баранівки;

75-річна жителька Коростенського району;

дві жінки віком 63 та 72 роки жительки Коростеня;

чоловік віком 75 років та жінка віком 81 рік – Новоград-Волинського району:

81-річна жителька Житомира;

74-річний житель Житомирського району.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 307 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 908 жителя, Бердичеві – 282, Коростені – 241 та Новограді-Волинському – 188.

17 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 205 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 143 386 жителів, з яких 136 995 вже одужали.

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