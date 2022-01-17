Громадська організація "Мама діє" об’єднала понад 160 родин з різних міст Луганщини. Створила організацію переселенка — багатодітна мати Катерина Жукова. Її історія — на Суспільному.

Катерина Жукова – мати чотирьох дітей, луганчанка, яка залишила свій дім через бойові дії. За словами жінки, вже після переїзду, її донечці Насті поставили діагноз аутизм.

"Розлад аутистичного спектра — це такий стан дитини психологічний, коли вона відмовляється від комунікації. Є в неї багато страхів, багато бар’єрів, перепон. Вона не може жити життям звичайної дитини", — розповіла Суспільному засновниця громадської організації "Мама діє".

Зараз Насті 9 років і вона не розмовляє. Катерина каже – у Сєвєродонецьку не знайшла можливостей для повноцінної реабілітації доньки. А на відкриття інклюзивного-ресурсного центру чекають і досі.

"З введенням військово-цивільної адміністрації виділили площі додаткові 750 метрів. Але там взагалі ще ніякої реабілітації не проводиться. За рік площа просто стоїть. Так, вона є, але це проблему не вирішує, ситуацію не міняє", — говорить Катерина Жукова.

За її словами, щоб допомогти своїй дитині та родинам зі схожими проблемами, у 2020-му році вона створила громадську організацію "Мама діє".

"Ми намагаємось адвокатувати соціальні послуги для наших дітей в нашій громаді. А саме розширити їх спектр, систематизувати. Мета наша полягає в тому, щоб сім’ї вразливих категорій населення жили, були гідними, були почутими, були прийнятими суспільством", — розповіла Катерина.

Зараз організація налічує понад 160 родин, з 9 населених пунктів. Одне із завдань, кажуть учасниці, підтримка не лише для дітей, а й для матусь.

"Це дає можливість спілкуватись нам, мамам особливих діточок. Бо не завжди звичайні мами готові на це, і ми не зовсім можемо розповісти комусь щось. А тут ми всі на рівних", — розповіла представниця "Мама діє" Марина Радченко.

Інша представниця "Мама діє" Тетяна Сєроусова додала: "Коли ми збираємось у такому колі, ми тут знаходимо однодумців. Ми на одній хвилі".

За словами Катерини Жукової, цьогоріч планують організувати заняття з плавання на базі басейну 18-ї школи.

Що відомо

Громадську організацію "Мама діє" створили у 2020-му році. За цей час, проводили заняття з іпотерапії, організовували кулінарний майстер-клас та створювали тематичний календар.

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