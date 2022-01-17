Понад 40 дітей із сіл Носовичі і Чемерин Олицької тергромади до Жорнищенського ліцею з початку року за власні кошти їздять на навчання рейсовим автобусом, — розповів Суспільному заступник голови Олицької селищної ради Віктор Дубина.
Громада отримала новий шкільний автобус наприкінці грудня минулого року, але він наразі не їздить.
Школу у селі Носовичі закрили минулого року, як малокомплектну. Батькам пообіцяли забезпечити доїзд дітей шкільним автобусом до Жорнищенського ліцею, куди перевели дітей, — розповіла місцева жителька, мама школяра Олександра Сімончук.
"Вартість проїзду в один бік — 6 гривень, а за день виходить 12", — каже жінка.
Із села Носовичі до Жорнищенського ліцею – майже 5 кілометрів.Восьмикласник Максим каже: добиратися рейсовим автобусом не зручно.
"Він може ламатися, деколи його не буває, доводиться ходити пішки. Ще на нього можна не встигнути, бо розкладу уроків не співпадає з його графіком", — говорить школяр.
Директор Жорнищенського ліцею Анатолій Петровський каже, що інколи з уроків доводиться відпускати дітей з сіл Носовичі та Чемерин раніше, щоб вони встигали на рейсовий автобус.
Новий шкільний автобус – на балансі Олицької громади. Нині на нього оформлюють документи, — каже заступник голови Олицької селищної ради Віктор Дубина. З його слів, коли розподіляли автобуси, у громаду прийшов інший, що мав би бути у Ратнівській тергромаді, тому нині виправляють помилку.
Віктор Дубина додав, що помилку виправлять орієнтовно за тиждень. Тоді будуть погоджені маршрути з дорожньою поліцією і довозитимуть дітей з сіл Носовичі та Чемерин до Жорнищенського ліцею.
Що відомо
- 2021 року у січні через замети на дорогах шкільний автобус не забирав дітей до школи. Школярі з села Роговичі Локачинської громади два дні не ходили на навчання.
- Від початку року в області ліквідували 28 закладів загальної середньої освіти. У цих школах навчалися 362 учні. У зв'язку з оптимізацією мережі шкіл, на Волині цього року закупили 19 шкільних автобусів.