Понад 40 дітей із сіл Носовичі і Чемерин Олицької тергромади до Жорнищенського ліцею з початку року за власні кошти їздять на навчання рейсовим автобусом, — розповів Суспільному заступник голови Олицької селищної ради Віктор Дубина.

Громада отримала новий шкільний автобус наприкінці грудня минулого року, але він наразі не їздить.

Школу у селі Носовичі закрили минулого року, як малокомплектну. Батькам пообіцяли забезпечити доїзд дітей шкільним автобусом до Жорнищенського ліцею, куди перевели дітей, — розповіла місцева жителька, мама школяра Олександра Сімончук.

"Вартість проїзду в один бік — 6 гривень, а за день виходить 12", — каже жінка.

Суспільне Волинь Батьки учнів Жорнищенського ліцею

Із села Носовичі до Жорнищенського ліцею – майже 5 кілометрів.Восьмикласник Максим каже: добиратися рейсовим автобусом не зручно.

"Він може ламатися, деколи його не буває, доводиться ходити пішки. Ще на нього можна не встигнути, бо розкладу уроків не співпадає з його графіком", — говорить школяр.

Суспільне Волинь Школяр Максим Федчук

Директор Жорнищенського ліцею Анатолій Петровський каже, що інколи з уроків доводиться відпускати дітей з сіл Носовичі та Чемерин раніше, щоб вони встигали на рейсовий автобус.

Суспільне Волинь Жорнищенський ліцей

Новий шкільний автобус – на балансі Олицької громади. Нині на нього оформлюють документи, — каже заступник голови Олицької селищної ради Віктор Дубина. З його слів, коли розподіляли автобуси, у громаду прийшов інший, що мав би бути у Ратнівській тергромаді, тому нині виправляють помилку.

Віктор Дубина додав, що помилку виправлять орієнтовно за тиждень. Тоді будуть погоджені маршрути з дорожньою поліцією і довозитимуть дітей з сіл Носовичі та Чемерин до Жорнищенського ліцею.

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