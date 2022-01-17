"Вимагав 250 тисяч доларів": в центрі Харкова затримали чоловіка

На проспекті Науки у Харкові 17 січня затримали 54-річного харків'янина при отриманні частини суми — 150 тисяч доларів.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Задокументовано, що зловмисник протягом останніх двох місяців неодноразово вимагав від директора місцевої комерційної фірми вигаданий борг у $250 тисяч. У разі несплати вимагач погрожував підприємцю фізичним насильством та створенням інших особистих і комерційних проблем", — повідомляє прокуратура Харківщини.

За даними прокуратури, чоловік раніше відбував кримінальне покарання за умисне вбивство.

У грудні 2021 року чоловік вимагав у директора фірми передати йому за неіснуючий борг 250 тис. доларів США, повідомляє Управління Служби безпеки в Харківській області.

"13 січня 2022 року чоловік знову почав вимагати від директора ТОВ передати вказану суму, погрожуючи застосуванням насильства над ним", — сказано у повідомленні.

Слідчі розслідують справу за статтею про вимагання.

Максимальна санкція статті — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.