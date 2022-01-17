На Волині понад 80% дошкільнят вакциновані від поліомієліту: чи вистачає вакцини

За 2021 рік охоплення дітей шестирічного віку вакцинацією від поліомієліту на Волині склало 82,6%. Хоч минулого року перебої з відсутністю вакцини як оральної, так і інактивованої на Волині були, — розповіла Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.
З її слів, станом на 17 січня усього у кабінетах профщеплень області є 9 800 доз оральної та 6 800 інактивованої вакцини від поліомієліту. Додає: вакцини, яка надійшла в область наприкінці минулого року — достатньо.
У Луцькій міській дитячій поліклініці вакцину від поліомієліту зберігають в холодильнику при температурі +2 — +8 градусів, — каже медсестра Інна Арсієнкова.
Ольга Гурко привела на щеплення шестирічну доньку. Жінка каже, що старшого сина уже вакцинувала від поліомієліту усім комплексом, згідно з календарем щеплень.
Вірус поліомієліту поширюється від людини до людини через фекалії та слину, —говорить педіатриня Людмила Ляшук. Хвороба уражає центральну-нервову систему та є невиліковною. Додає: в календар щеплень в Україні вона входить в перелік обов’язкових вакцин.
"Вакцинацію проводимо починаючи з 2 місяців. Далі в 4, в 6 місяців. Далі іде в 1,5 річному віці і в 6 років і в 14. Важливо перші дві вакцини у 2 та 4 місяці зробити інактивованими, тобто неживими вакцинами", — розповідає Людмила Ляшук.
Директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лещинська розповіла: 17 січня станом на 16:00 у пунктах профщеплень 28 дітей провакцинували від поліомієліту в рамках рутинної вакцинації.
Протягом двох років на Волині не фіксували жодного випадку захворювання поліомієлітом,— говорить головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко. Проте спалахи фіксували у сусідній Рівненській області, також були випадки на Закарпатті.
Що відомо
- Поліомієліт — небезпечне вірусне захворювання, яке може спричинити невиліковний параліч і навіть смерть. Часто носії поліо не мають жодних симптомів хвороби або плутають їх із симптомами ГРВІ чи розладу шлунку, проте продовжують інфікувати інших, якщо ті не мають достатньої кількості щеплень.
- За даними Міністерства охорони здоров'я України станом на 5 січня середній рівень охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні ледь перевищує 71 % за необхідних 95 %. Зокрема, три щеплення від поліо у віці до 1 року отримали 73,3% дітей, четверте (у 18 місяців) — 73,5 %. Щеплення у 6 років зробили 72 % дітей, а у 14 років — 68,7%.
- 8 закладів первинної медичної допомоги на Волині станом на 13 жовтня 2021 року, не мали у залишку пероральної поліомієлітної вакцини. Натомість інактивована поліомієлітна вакцина, яка призначена для введення дітям у 2 і 4 місяці та в 6 і 18 місяців, була.