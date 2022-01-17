Нацполіція Запорізької області розпочала перевірку щодо можливих сексуальних домагань викладача Запорізького електротехнічного коледжу стосовно студенток. Приводом для перевірки стало відео, оприлюднене 15 січня в одному з місцевих телеграм-каналів.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції області.

У відео, що було оприлюднене у telegram-каналі "Это Запорожье", викладач кафедри дизайну Віталій Гончаренко з ознаками алкогольного сп'яніння розповідає присутнім студентам щодо своїх сексуальних вподобань та намірів.

На появу цього відео відреагували в поліції. Там розпочали перевірку інформації про сексуальні домагання та про те, що керівництво закладу ніби-то "покриває" викладача.

У поліції зазначають, що звернень стосовного цих фактів до них не надходило.

Кореспонденти Суспільного зв'язалися з викладачем Віталієм Гончаренком, він прокоментував оприлюднене відео. За його словами, зйомка прихованою камерою велась 22 грудня минулого року:

"Я там був сильно п'яний, не розумів, про що говорив, а дівчата в потрібний момент записали".

Стосовно того, чи були сексуальні домагання, чоловік такі звинувачення заперечив, назвавши "наклепом". Також він повідомив, що з місця роботи його вже звільнили.

Суспільне намагалося отримати коментар керівництва Електротехнічного коледжу. У приймальній повідомили, що не надаватимуть коментарів, доки триває перевірка поліцією.

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