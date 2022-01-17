У Китаї зафіксували найнижчу народжуваність з 1960 року

У Китаї різко впали темпи приросту населення — впродовж останнього десятиліття спад фіксують на рівні в середньому 0,5% кожного року. Так, у 2021 році в Китаї народилося 10,62 млн дітей, що складає менш як вісім дітей на тисячу дорослих. Цей показник є найнижчим за останні 61 рік, пише The Guardaian.

Згідно з даними Національного статистичного бюро КНР, оприлюдненими 17 січня, число новонароджених у 2021 році було найнижчим з 1961 року, коли в країні був масовий голод. У 2021 році у Китаї народилося 10, 62 млн дітей, а померло 10,14 млн китайців.

Різке зниження народжуваності разом зі збільшенням тривалості життя загрожує демографічною кризою, яка може підірвати економічне зростання країни, тому офіційний Пекін замінив політику двох дітей на політику трьох дітей. Відтепер молодим пара м дозволятимуть заводити до трьох синів та дочок.

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Кілька років тому влада Китаю скасувала політику "однієї дитини" (вона діяла з 1980 року), згідно з якою більшість китайських родин могли мати лише одну дитину.

Висока вартість життя, пізні шлюби та відсутність соціальної мобільності часто називають факторами, що призводять до небажання молодих китайців заводити дітей. Своєю чергою китайський уряд пообіцяв покращити фінансування по народженню дитини та відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Що відомо

З травня 2021 року Китайська народна республіка змінила політику обмеження народжуваності та дозволила сім'ям заводити до трьох дітей.

Народжуваність у Китаї у 2019 році впала до найнижчого рівня за весь час існування країни з 1949 року.

Китай повідомив про найповільніше зростання населення з початку 1960-х років попри скасування у 2015 році своєї "політики однієї дитини". Влада хотіла стимулювати більшу кількість народжень і запобігти демографічній кризі, що насувається.

Попри пандемію COVID-19 у США та деяких частинах Європи спостерігається різкіший спад народжуваності, ніж за відсутності світових карантинних обмежень. Німецькі дослідники заявили, що це триватиме до серпня 2021 року.

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