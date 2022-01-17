16 січня в районі гір Вранча на території Румунії стався землетрус. Про це повідомили в пресслужбі Головного центру спеціального контролю.

Джерело підземних поштовхів знаходилося на глибині 138 км у 125 км від кордону з Україною. Магнітуда – 4,4 бала. Землетрус можна було відчути в окремих населених пунктах південно-західної частини Одеської області. Поштовхи такої сили вважаться безпечними для населення.

"У нас землетруси відбуваються регулярно. Для Одеси небезпечний вплив у шість-сім балів. Чотири бали небезпеки не становлять. Інша річ, що явно збільшилася інтенсивність дії за останні роки. До чого це призведе, навіть фахівці-сейсмологи не можуть сказати. Чи то ця напруга буде розряджатися, чи вона сприятиме сильному поштовху", – повідомив Суспільному сейсмолог Костянтин Єгупов.

Спеціаліст розповів, що за останні 30 років в Одеській області не фіксували значних землетрусів.

"Йдеться про інше. Що керівництво міста та країни абсолютно не займаються підготовкою до можливих впливів. Абсолютно не контролюється будівництво. І багато інших проблем, які можуть призвести до дуже серйозних наслідків у разі якогось сильного поштовху", – додав Єгупов.

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