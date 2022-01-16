57-річний американець Девід Беннетт, якому вперше у світі пересадили серце генетично модифікованої свині, у 1988 році сім разів вдарив ножем чоловіка, після чого той залишився паралізованим на все життя.

Про це повідомляє ВВС.

Сестра пораненого Леслі Шумахер Дауні розповіла, що її брат Едвард Шумахер помер у 2007 році після того, як майже два десятиліття боровся з наслідками ножового нападу. За її словами, інцидент трапився у квітні 1988 року, коли Беннет побачив свою дружину на колінах у Шумахера, якому на той час було 22 роки. У пориві ревнощів Беннетт кілька разів ударив чоловіка ножем у спину. Після цього американця визнали винним у побоях і носінні прихованої зброї та засудили до 10 років ув’язнення. А Шумахер у результаті поранень був прикутий до інвалідного візка, у 2005 році у нього стався інсульт, а через два роки він помер.

"Мій брат страждав 19 років, і в результаті страждала вся моя родина", — сказала Дауні.

Вона повідомила, що про пересадку свинячого серця Беннету вона дізналася від доньки, і це її розлютило. Жінка вважає, що цей пацієнт не заслужив такої новаторської операції.

"Вони зображують Беннетта як героя та піонера, але він не такий. Я думаю, що лікарі, які робили операцію, повинні отримати всю похвалу за те, що вони зробили, а не містер Беннетт", — вважає сестра Шумахера.

Водночас лікарі Беннетта заявили, що минулі злочини і судимість не позбавляють пацієнта права на такі операції.

"Це урочистий обов’язок будь-якої лікарні чи організації охорони здоров’я надавати рятівну допомогу кожному пацієнту, який входить через їхні двері, виходячи з його медичних потреб. Будь-який інший стандарт надання медичної допомоги створив би небезпечний прецедент і порушив би етичні та моральні цінності, які лежать в основі зобов’язань лікарів та осіб, які доглядають за ними, перед усіма пацієнтами", — заявили в Медичному центрі Університету Мериленду.

Що відомо

У січні 2021 року у лікарні Балтимора американцю Девіду Беннетту пересадили серце від генетично модифікованої свині. Таку операцію провели вперше, вона тривала 7 годин. Медичний регулятор США надав спеціальний дозвіл на проведення цієї процедури, оскільки пацієнтові загрожувала смерть — у нього діагностували термінальну хворобу серця.

серця. У жовтні 2021 року хірурги в Нью-Йорку повідомили, що вони успішно пересадили нирку свині людині. На той час ця операція була найпередовішим експериментом у медичній галузі. Однак тоді у реципієнта сталася смерть мозку без надії на одужання.

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