16 січня у Житомирі на Смолянському військовому кладовищі вшанували пам'ять воїнів, які захищали Донецький аеропорт. Про це Суспільному розповіла співорганізаторка заходу Ольга Юрченко.

16 січня в Україні відзначають день пам'яті захисників Донецького аеропорту. На кладовищах Житомира поховано 11 таких бійців, п'ятеро із них – на Смолянському кладовищі.

"У нас в місті на сьогодні 11 сімей, захисники яких віддали своє життя саме безпосередньо в ДАПі. На Смолянському військовому кладовищі поховано п'ятеро таких захисників. Це Шолодько, Мазур, Стратович, Ільницький та Сілко", – сказала Ольга Юрченко.

Фото: Суспільне Житомир Ольга Юрченко

Фото: Суспільне Житомир

Вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Згодом відбулася панахида в пам'ять про загиблих воїнів.

"Мій син загинув біля Донецького аеропорту, коли колона БТРів їхала на ротацію до тих кіборгів, які вже стояли в аеропорті, – каже мама загиблого воїна Інга Тавровська. – По дорозі їх почали обстрілювати ГРАДами і мінометами. Мій син попав під обстріл, він випустив із БТРа п'ятьох бійців, прикривши їх собою і так він загинув".

Фото: Суспільне Житомир Інга Тавровська

Вдова загиблого Анатолія Стратовича Надія Стратович розповіла, що розмовляла телефоном зі своїм чоловіком за день до його смерті.

"Вони якраз виконували бойове завдання, як у них почався обстріл. Він казав, що воює багато молодих хлопців, а він може їм у чомусь підказати. Казав, що уже трохи життя прожив, тому треба захищати молодих", – сказала Надія Стратович.

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