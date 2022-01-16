Матір 14-річного хлопця звернулася до поліції із заявою про те, що ввечері 15 січня у селищі міського типу Кушугум, що у Запорізькій області, група неповнолітніх побила її сина.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції у Запорізькій області.

Попередньо поліція встановила, що ввечері 15 січня група неповнолітніх від 12 до 15 років запросила свого колишнього однокласника до будинку одного з них у Кушугумі. Там вони били хлопця та знущалися над ним.

Наразі, наголошують у поліції, особи всіх шістьох правопорушників встановлені. Правоохоронці доставили їх до відділу поліції та опитали в присутності батьків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "катування" та проводиться досудове розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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