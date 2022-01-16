У Запоріжжі вперше провели екоярмарок

Перший у Запоріжжі екоярмарок відбувся 15 січня. Організаторами виступили активісти та волонтери екологічних організацій. Відвідувачам презентували правила сортування та переробки сміття, а також екологічні товари.

На заході побувала кореспондентка Суспільного Олена Черкун.

На ярмарку презентували діджитал проєкти на екологічну тематику та розповіли про тренди екологічного споживання.

На заході облаштували полицю для буккросингу, аби подарувати книгам друге життя. Охочі могли залишити не потрібну їм книгу, натомість взяти цікаву.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"У першу чергу мене зацікавило те, що тут можна утилізувати батарейки. Перед Новим роком ми відібрали книги, які хотіли кудись пристроїти і ось такий івент, натомість взяв Карлоса Кастанеду", — розповідає вівдвідувач ярмарки Ігор.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ігор, відвідувач

Подібне об’єднання різноманітних екопроєктів на одній локації спрямоване на формування у людей звички відповідального споживання, каже координаторка прєкту "Екоініциативи Запоріжжя" Єлізавета Бреус.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Вирішили гібридний зробити захід, де сформували декілька локацій для гостей. Тут можна отримати знання і спробувати, наприклад, сортування сміття, речей і передачу на повторне використання. Також є локації екошопінгу та проекту інжинірингової школи YourAirTest, де можна ознайомитись із можливостями та перспективами таких діджитал проектів в екологічному напрямку", — пояснює координаторка.

Фото: Суспільне Запоріжжя Єлізавета Бреус

На локації екошопінгу представлені товари, які, за словами екоактивістки організації "Запоріжжя без сміття" Олександри Соловей, допоможуть мешканцям міста більш екологічно ставитись до природи.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"На еко-ярмарці ми представляємо екотовари та продукцію нашого проекту "Пластікон" з переробленого пластику. Ми пропонуємо замінники пластиковим пакетам – фруктовки, сіточки, плащівки, мішечки, які можуть використовуватись для більш брудних продуктів, таких як картопля, морква, бурячок", — зазначає Олександра Соловей.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олександра Соловей

За словами Олександри, важать подібні мішечки 15-20 грамів.

Організатори зауважують, подібні екоярмарку планують проводити і надалі.

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