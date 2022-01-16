Британка за 40 років зібрала колекцію з 10 тисяч пластикових пакетів

Жителька Уельсу (Велика Британія) Анджела Кларк за понад 40 років зібрала 10 тисяч пластикових пакетів з усього світу.

Як пише видання WalesOnline, усе почалося в 1976 році, коли родина 11-річної Анджели, якій зараз виповнилося 55 років, готувалася до святкування Срібного ювілею королеви. Дівчинці сподобалися пакети із зображеннями прапора та королеви, які усюди продавали перед урочистостями.

WalesOnline

"Усі скрізь вивішували союзний прапор, і все було чудово прикрашено і набагато більше, ніж ми бачили під час останніх кількох ювілеїв", – згадує жінка.

Тоді мати порадила Анджелі придбати пакети та прикрасити ними вікна їхнього будинку, щоб зекономити на прикрасах. Згодом батько привіз доньці чорний пакет з подарунком зі своїх подорожей по Джерсі. Анджелі так сподобався пакет, що вона повісила його у своїй кімнаті як плакат.

WalesOnline/Rob Browne

"Я досить часто вішала їх у своїй спальні, і на них були чудові візерунки, а на деяких навіть були поп-зірки тих днів, таких як Девід Соул. Вони були дешеві і їх легко збирати. Я кажу людям, що вони були сучасним мистецтвом того часу", – розповідає жінка.

Через рік захоплення у її колекції було вже 200 пакетів. Вона навіть взяла участь у дитячому шоу на BBC, після чого їй почали надсилати пакети з усього світу. Зараз колекція Анджели налічує 10 тисяч пакетів. Найраритетнішим "експонатом" є пакет в рожево-білу смужку 1954 року, в якому зберігається весільна вуаль її матері.

Також британка зібрала чимало рідкісних або вінтажних пакетів, які можуть коштувати кілька сотень фунтів стерлінгів. Свою колекцію жінка зберігає у спеціально побудованому сховищі на фабриці чоловіка. Вона зізнається, що раніше збирала усе підряд, а зараз поповнює колекцію лише незвичайними та особливими "експонатами".

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