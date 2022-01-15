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У Техасі невідомий захопив заручників у синагозі
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У Техасі невідомий захопив заручників у синагозі

Тетяна Яворович
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У Техасі невідомий захопив заручників у синагозі АВС News

У місті Коллівілл в американському штаті Техас озброєний чоловік захопив у заручники відвідувачів синагоги.

Про це повідомила поліція Колівілля.

Правоохоронці евакуювали жителів найближчих будинків та розпочали спецоперацію.

Як повідомив телеканал FOX, інцидент стався у синагозі Конгрегації Бет Ізраїль, де проходила ранкова служба. Під час трансляції, яка велась у Facebook, було чутно, як чоловік кричить на парафіян.

Видання АВС News інформує, що чоловік назвався Мухаммедом Сіддікі, братом пакистанки, яка мала зв’язки з "Аль-Каїдою" і була засуджена до 86 років ув’язнення за замах на вбивство американського солдата у 2010 році. Зловмисник вимагає її звільнення.

Співрозмовник видання, знайомий з ситуацією, повідомив, що підозрюваний стверджує, що взяв у заручники рабина та ще трьох парафіян. Наразі з ним ведуться переговори. На місці також перебувають представники ФБР.

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