Про те, що на вулиці Виноградна в Сумах під кригу провалилась корова, рятувальникам повідомили близько 14 години 15 січня. Про це повідомили у пресслужбі управління ДСНС в Сумській області.

За викликом виїхали фахівці відділення чергового караулу групи спеціальної пожежної техніки.

Як розповів власник тварини, під час вигулу одна із корів зайшла на замерзлу водойму і іпровалилась під кригу

Рятувальники обв’язали тварину спеціальною мотузкою і разом з місцевими мешканцями спочатку витягли її на берег, а потім допомогли їй вийти по крутому схилі на безпечну ділянку. Завдяки вчасно наданій допомозі тварина неушкоджена. Власник корови подякував рятувальникам за оперативність.

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