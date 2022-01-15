Новий український авіаперевізник Air Ocean повідомив про призупинення польотів країною з 15 січня до 15 березня 2022 року.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

В Air Ocean пояснили, що це пов’язано з затримкою постачання повітряних суден та необхідністю проведення планового технічного обслуговування літаків, що експлуатуються в цей час. Поновити польоти планується з 15 березня поточного року.

У компанії повідомили, що клієнти, які придбали квиток на сайті авіакомпанії, отримають кошти на картку, з якої було здійснено оплату. Тим же, хто придбав квиток в агента з продажу, в Air Ocean запропонували звернутися за місцем його придбання для відшкодування.

"Або пропонуємо Вам зберегти за собою право польоту з відкритою датою вильоту, а при купівлі наступного квитка надаємо знижку у розмірі 50% від вартості квитка", — додали в компанії.

Довідка: Air Ocean Airlines — це українська авіакомпанія, яку створили у вересні 2020 року. Вона базується в аеропорту "Київ" (Жуляни"). Компанія позиціонується як регіональний перевізник і планує виконувати внутрішні та міжнародні рейси. Вона вже запустила регулярні рейси з Києва до Запоріжжя, Львова, Чернівців та Харкова, а також регулярне сполучення між Харковом та Львовом, а також Львовом і Запоріжжям. Флот Air Ocean складається з двох Ан-148.

Що відомо

У грудні 2021 року компанія Air Ocean Airlines скасувала прямі рейси між Києвом та Івано-Франківськом, але причину такого рішення не назвала.

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