На Луцькому військовому аеродромі стартували командирські польоти

У Севастопольській бригаді тактичної авіації імені Покришкіна, яка базується під Луцьком, стартували командирські польотиКомандирські польоти – льотна зміна у якій беруть участь командири авіаційних ланок і вище.. Про це повідомляють в інформаційному агентстві Міністерства оборони України "АрміяInform".
Це перша льотна зміна в новому році.
До польотів долучився командний склад авіаційних ланок і вище. Військові авіатори відпрацьовували ведення групових та одиничних повітряних боїв на винищувачах МіГ-29 вдень і вночі у складних метеоумовах.
Як повідомили на сторінці Повітряного командування "Захід" командирські польоти проводять з метою удосконалення навичок льотчиків та підготовки до бойових дій в різних мовах.
Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.