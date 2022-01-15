На Луцькому військовому аеродромі стартували командирські польоти

У Севастопольській бригаді тактичної авіації імені Покришкіна, яка базується під Луцьком, стартували командирські польоти. Про це повідомляють в інформаційному агентстві Міністерства оборони України "АрміяInform".

Це перша льотна зміна в новому році.

До польотів долучився командний склад авіаційних ланок і вище. Військові авіатори відпрацьовували ведення групових та одиничних повітряних боїв на винищувачах МіГ-29 вдень і вночі у складних метеоумовах.

Як повідомили на сторінці Повітряного командування "Захід" командирські польоти проводять з метою удосконалення навичок льотчиків та підготовки до бойових дій в різних мовах.

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