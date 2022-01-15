У столиці Аргентини журналіст знепритомнів від спеки у прямому ефірі

У столиці Аргентини, Буенос-Айросі, репортер телеканалу Channel 9 Карлос Феррера знепритомнів від аномальної спеки під час прямої трансляції.

Про це повідомляє El Comercio.

Інцидент стався 13 січня, коли журналіст розповідав глядачам про новий пункт ПЛР-тестування. Наприкінці репортажу Феррера кілька разів вибачився та раптово впав на тротуар.

Ведучий новин Клаудіо Перес, який перебував у студії, занепокоївся, коли побачив журналіста лежачим на тротуарі. Він зазначив, що йому довелося працювати в умовах надзвичайної спеки. Пізніше він поінформував, що Феррері надали допомогу, а стан його здоров'я стабільний.

Як зазначається, зараз Аргентина потерпає від небувалої спеки. Зокрема, 12 січня стовпчики термометрів піднялися до +45 градусів, що стало рекордним показником температури у країні. У Буенос-Айресі та його околицях виникли перебої з електрикою, сотні тисяч людей залишилися без світла та кондиціонерів.

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