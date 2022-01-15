У Сумах вшанували пам'ять загиблого військового Миколи Ніколаєнка

У Сумах 15 січня згадували одного з "кіборгів" на псевдо "Нік" - Миколу Ніколаєнка. Сім років тому, у складі 93-ї механізованої бригади він захищав від російських найманців новий термінал Донецького аеропорту. Під час одного з боїв гранатометник отримав важкі осколкові поранення, від чого 15 січня 2015 року помер у лікарні Бахмута.

Однокласник бійця, Дмитро Вакал, говорить, що через волонтерів Микола передав йому з фронту одяг, в якому хотів прийти додому у відпустку.

"Я був останнім, хто з ним розмовляв. Так вийшло, що він передав мною речі, у яких хотів їхати додому і я їх забрав, але він так і не повернувся", - говорить Дмитро.

Мама загиблого, Валентина Ніколаєнко, так згадує про сина: "Синочок, кажу, в нас і сестра є в Німеччині, і в Польщі є родичі, може ти туди поїдеш? А він каже: а як я буду тоді дивитись в очі своїм однокласникам, взагалі, я ж армію пройшов, я знаю, що це таке".

Миколі Ніколаєнку був 21 рік. Посмертно він нагороджений орденом “За мужність” III ступеня. У вересні 2016 року на фасаді Сумської школи № 29, де навчався Микола, відкрито меморіальну дошку та присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми".

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