Помер колишній голова СБУ Леонід Деркач

На 83-му році життя помер колишній голова Служби безпеки України (1998 -2001 роки), політик та генерал армії Леонід Деркач.

Про це повідомив його син, народний депутат Андрій Деркач у своєму Telegram-каналі.

"Із земного життя пішов мій батько. Мій друг. Мій наставник. Разом з ним пішла частина світу, який завжди був поруч", – написав депутат.

За його інформацією, відспівування Леоніда Деркача відбудеться 16 січня о 12:00 у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври. Причини його смерті не повідомляються.

Що відомо про Леоніда Деркача

Леонід Деркач – український політичний, державний діяч, генерал армії України. Він народився 19 липня 1939 року у Дніпропетровську (сучасний Дніпро – ред.). Трудовий шлях розпочав у 1957 році на Південному машинобудівному заводі, де працював слюсарем. З березня 1972 року Деркач-старший обіймав різні посади в Управлінні КДБ УРСР у Дніпропетровській області.

У квітні 1998 року указом тодішнього президента України Леоніда Кучми був призначений головою СБУ та пропрацював на цій посаді до лютого 2001 року. 23 серпня 2000 року йому присвоїли військове звання Генерал армії України. З квітня 2002 року по 2006 рік був народним депутатом 4-го скликання по виборчому округу № 36 Дніпропетровської області. У червні 2006 року звільнений з військової служби за станом здоров'я.

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