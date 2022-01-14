Поліція в Тунісі застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону протестувальників, які виступають проти узурпації влади чинним президентом Кайсом Саїдом. Сталося це на 11-ту річницю завершення революції в Тунісі, яка поклала початок "Арабській весні".

Про це повідомляють AFP та Al-Jazeera.

У столиці Тунісу — Тунісі — біля центрального проспекту імені Хабіба Бурґіби зібралися кілька груп демонстрантів, одна з яких налічувала понад сотню людей. Вони зокрема скандували "Геть переворот!".

А проте, поліція огородила проспект і не дозволила протестувальникам зайти туди, а потім почала відтісняти їх кийками, двома водометами й сльозогінним газом. За даними AFP, кількох людей арештували.

Учасники протесту виступали не лише проти узурпації влади Саїдом, а й заборони на зібрання в приміщенні та поза ними, анонсовану днем раніше через COVID-19, та повернення комендантської години. Опозиція стверджує, що туніський президент так хоче одноосібно захопити владу.

Крім того, як зазначає Al-Jazeera, раніше Кайс Саїд своїм указом переніс святкування туніської революції з 14 січня (її кінця) на 17 грудня — її початок, коли торговець Мохамед Буазізі підпалив себе в центрі Туніса через несправделиве поводження з боку поліції.

Туніс вважається єдиною країною Близького Сходу, де революція в межах "Арабської весни" 2010-2011 років відбулася відносно мирно і призвела до демократизації державного ладу.

Що відбувається в Тунісі

Кайс Саїд був обраний президентом Тунісу на виборах у жовтні 2019 року, здобувши понад 70% голосів. Колишній професор конституційного права, він обіцяв повернути країні цінності "революції 2011 року".

А проте, через коронавірусну кризу, яка призвела до різкого економічного спаду, та політичні розбіжності у липні 2021 року Саїд оголосив про розпуск парламенту й одноосібне керівництво країною через укази — крок, який розкритикувала і опозиція, і західні країни.

Громадськість, яка спершу підтримувала дії Саїда, на тлі економічної кризи й COVID-19 стала все більше розчаровуватися в президентові. Не допомогло і затвердження його урядом бюджету на 2022 рік із урізаними соціальними видатками.

Президент Тунісу раніше заявляв, що готує конституційну реформу країни, яку планує винести на референдум у липні 2022 року.

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