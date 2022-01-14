У 2022 в Сумах планують витратити на ремонт ліфтів вдвічі менше коштів ніж торік

На ліфти цього року планується близько 15 млн грн – це в половину менше, ніж торік. Але чи ремонтуватимуть їх взагалі, поки невідомо. Про це 14 січня розповів начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Кисіль. Які ліфти полагодили у 2021-му та куди можуть піти гроші цьогоріч – читайте далі.

У будинку на Івана Сірка, 31 наступного тижня мають пустити новий ліфт. До цього підіймач відпрацював тридцять років, наприкінці минулого року його модернізували. Що зробили, показав начальник ліфтового господарства обслуговуючої компанії «Сумитехнобудсервіс» Андрій Мужецький.

"Все тут вже нове. Тут був замовлений комплекс модернізації, який містить повністю заміну ліфту крім направляючих. Тобто лебідка, ввідний пристрій, обмежувач швидкості, станція керування все змінене на сучасне обладнання. Також все по шахті. Повністю замінена кабіна, замінена противага, і по поверхах всі двері, повністю портали всі замінені. Старі викинуті, нові встановлені", – розповів Андрій Мужецький.

Суспільне Суми

Термін експлуатації модернізованого за кошти міськради ліфту як і при його заміні – 25 років. За словами Андрія Мужецького тепер вони мають отримати висновок експерта від Держпраці аби ліфт поїхав.

"Це і дозвіл на експлуатацію і продовження строку експлуатації. Тому ми плануємо, що це буде наступний тиждень", – говорить начальник відділу ліфтового господарства ТОВ "Сумитехнобудсервіс" Андрій Мужецький.

Модернізація ліфту коштує 650-750 тис. грн, капремонт удвічі дешевший. У такий спосіб відремонтували підіймач у сусідній багатоповерхівці. Тут замінили двигун, редуктор, станцію керування і кабіну. Строк експлуатації продовжили на чотири роки і три місяці тому ліфт запустили.

Суспільне Суми

"Іде нормально, просто кнопка іноді, як хто звик до того – натиснув і він їде, а тут натиснув, секунда, дві – витримка, ну гарно, зручно", – говорить мешканець будинку Микола Салтик.

За словами директора "Сумитехнобудсервіс" Сергія Хрупи, у будинках, які вони обслуговують ще треба відремонтувати майже 100 підіймачів.

Суспільне Суми

"Наразі ведеться розмова з людьми, що це їх майно, що треба брати участь у програмах міських, потрібно збирати кошти, щоб їхні ліфти працювали", – говорить Сергій Хрипа.

Торік у Сумах полагодили 69 ліфтів, на це витратили майже 28,5 млн грн з міського бюджету. З них капітально відремонтували 64, решту замінили чи модернізували. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Олександра Кисіля, лише чотири відремонтували за програмою 90 на 10, де 90% – це бюджетні гроші, 10% – кошти співвласників будинків. На цей рік коштів на ремонт ліфтів каже буде удвічі менше.

"Через компенсацію різниці у тарифах, у нас велике навантаження сталося на міський бюджет, тому на ліфти як і в цілому по департаменту є недофінансування. Тому будемо працювати з реальним бюджетом, який буде виділено департаменту. І навіть ті кошти, які будуть виділені не факт, що вони будуть дійсно освоєні на ліфти, оскільки маємо такі аварійні ділянки по КНС, по колекторам, які дійсно є необхідними і їх ремонт є дуже нагальним", – пояснює Олександр Кисіль.

Скільки грошей отримають стане відомо після прийняття бюджету на 2022-й рік. Тоді ж мають проголосувати за цільову програму ремонту ліфтів на три роки. Зараз у Сумах 1390 підіймачів, половина з них потребують ремонту, 71 – зупинили через закінчення строку експлуатації.

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