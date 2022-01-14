Пішов на фронт у першу хвилю мобілізації. Воював за Савур-Могилу, Водяне та брав участь у боях за Донецький аеропорт. Це бойовий шлях херсонця Сергія Павленка. 14 січня зустріч із "кіборгом" відбулась у міській бібліотеці ім. Лесі Українки.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

"Захищати потрібно - не себе особисто, а те, заради чого живеш – дітей, родину, близьких, друзів", - каже "кіборг".

Так пояснює Сергій Павленко причину, з якої пішов добровольцем в зону ООС. Що потрапить на ротацію до Донецького аеропорту, говорить, був упевнений.

"Пам’ятаю єдине – щойно заїхали в лісополосу – і хтось кричить: "Гради"! Піднімаємо голови – нас починає накривати", - говорить захисник Донецького аеропорту.

Звикати до постійної бойової готовності не було часу, говорить "кіборг». У лічені хвилини між боями намагались подзвонити додому.

Тяжкі умови, коли бронежилет не знімаєш тижнями, постійні обстріли, поранення або загибель побратимів, говорить Сергій Павленко, навчили цінити звичайні радощі та прості жарти

"Для мене це було найбільше, коли мені видали спальний мішок, кожна дрібниця: можливість розпалити багаття, підігріти чай, випалити цигарку. Ми набирали поліцію в Донецьку: "Здравствуйте, можно вызвать полициию – тут такое творится!". Нам відповідають – "Адрес говорите". Донецький аеропорт, старий термінал" - кидають слухавку", - говорить чоловік.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Свій позивний "Лєший", каже "кіборг", отримав за те, що камуфляж дозволяв ховатися на місцевості так, що навіть свої не завжди помічали. Став у нагоді, розповів чоловік, і попередній досвід роботи в гарячих точках.

Повертатися до мирного життя, говорить, теж довелося звикати:

"Перший рік – Новий рік, салюти, ловив себе на тому, що одразу починав придивлятися, де можна сховатися.

Зараз Сергій Павленко працює на судні. Говорить, сподівається, що сину не доведеться воювати.

Що відомо:

242 дні тривав захист Донецького аеропорту українськими бійцями. Серед загиблих "кіборгів" - Олександр Береза, Денис Білий, Руслан Біленко, Юрій Голота, Віктор Кісловський, Віктор Ковальчук, Андрій Купріянов, Олександр Райхєрт, Вадим Шешеня. Загалом - 9 мешканців Херсонщини.

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