У селищі Петропавлівка Юрій та Ольга Колеснікови створили прийомну родину, яка стала першою у Щастинській громаді. В гостях у подружжя, що мріяло про велику сім’ю, побувало Суспільне.

У родині Колеснікових з'явилися двоє прийомних дітей: 6-річний Бодя та 12-річна Катя. Саме з дівчиною, каже Ольга Колеснікова, познайомились першою.

"Ми з нею поговорили, вона зрозуміла, що все нормально. І вона сказала: я хочу зараз поїхати додому. Каже: а ми за Богданом поїдемо? Кажу: так, якщо ти зараз погодишся, ми їдемо забирати твого братика та їдемо додому. Він лише її побачив, він скучив, довго не бачилися. Він її обіймає, вона його і каже – це наша нова мама", — згадує Ольга.

Суспільне Донбас Юрій та Ольга Колеснікови

Подружжя разом вже 15 років. Дітей довго не мали й вже думали про прийомних сина чи доньку. Кажуть, коли з’явилась маленька Галя, цих думок не облишили.

За словами Юрія, він і сам зростав з двома братами та мріяв про велику родину.

"Будинок будував і так себе налаштовував, що я зможу побудувати свою родину, яку я хочу. В мене рідний дядько, дядько Сергій, він усиновив сина, правда вже давно це було, ще до війни. В Олі — моя теща, виходить – її удочерили", — розповів Юрій.

Усі формальності та оформлення документів, згадує Ольга, тривали з пів року. Вони з чоловіком закінчили спеціальні курси та певні: разом здолають усі складнощі.

"Такі діти бояться, що їх знову залишать. Той старий життєвий досвід надовго лишається. Їх троє, зрозуміло, що вони бешкетують, штовхають одне одного. Я як мати спостерігаю і кажу: так, все, в нашій родині не штовхаються. Ми правило завели – куди б’єш, туди й цілуєш", — говорить Ольга.

Юрій додав: "Якщо у вас є якісь сумніви, краще не зв’язуйтесь. Дайте це тим, хто впевнений на 100, 110, 150 відсотків впевнений, що потягне. Тому що дорослі переживуть. А діти це дуже важко переживуть, якщо від них потім відмовляться".

Це перша прийомна сім’я у Щастинській громаді. За словами начальниці служби у справах дітей Щастинської ВЦА Оксани Шохи, прийомна сім’я — пріоритетна форма сімейного виховання.

"Родина Колеснікових виявила бажання створити таку сім’ю. Подружжя зарекомендувало себе тільки з кращої сторони. Вони відповідальні, дружні, а найголовніше — мали щире бажання створити таку родину", — наголосила фахівчиня.

За словами пані Оксани, ще понад 60 дітей у громаді знаходяться в складних життєвих обставинах. Тим часом подружжя Колеснікових планує, що вже з понеділка діти підуть до школи та дитсадка.

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