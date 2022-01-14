Водохреще 2022: на яких водоймах Одеської області відбудуться хрещенські купання

19 січня на пляжах Одеси та Одеської області проведуть хрещенські купання. На яких водоймах можна буде долучитися до святкування Водохреща, зазначили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

В Одесі підготують три ділянки для купань: на пляжах "Лузанівка", "Ланжерон" та 16-й станції Великого Фонтану.

На території Одеської області рятувальники облаштують такі пляжі:

Балта – річка Кодима;

Болград – джерело, парк імені Пушкіна;

Грибівка – узбережжя місцевого водоймища;

Доброслав – ставок №1;

Затока – 76 причал Дністровського лиману;

Маяки – набережна річки Дністер (вулиця Річна, 41);

Овідіополь – узбережжя Дністровського лиману;

Рені – 11 км автодороги Ізмаїл-Рені, шлюз "Вікета";

Саврань – річка Савранка (вулиця Калініна; село Концеба, вулиця Гербенського), річка Південний Буг (вулиця Генерала Карначова);

Тарутине – місцевий природний ставок на відстані 500 м від селища;

місцевий природний ставок на відстані 500 м від селища; Теплодар – узбережжя Барабойського водосховища;

Фонтанка – узбережжя Чорного моря, біля ресторану "Яхта";

Ширяєве – Ширяєвський ставок;

Южне – міський пляж.

У селах Пиріжна, Куяльник, Коси, Олександрівка, Гидирим, Гонората, Ставки, Арчепитівка, Ясенове, Нові-Чобручі, Чогодарівка, Андрієво-Іваново та Мирнопілля хрещенські купання відбудуться на місцевих пляжах.

Що відомо

Водохреще — народні святкування, що відбуваються 19 січня, у день Богоявлення та Хрещення Господнього. Віряни відзначають день пірнанням в ополонку.

У пресслужбі ПЦУ не забороняють пірнати у крижану воду під час святкування Водохреща, однак наголошують, що пірнання не є українською традицією, а також не є церковним обрядом, який "змиває" гріхи.

У 2021 році до хрещенських купань в Одесі долучилися майже три тисячі людей

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