В обласному науково-методичному центрі культури підбили підсумки конкурсу звичаєво-традиційної атрибутики "Волинська різдвяна містерія". Про найліпші роботи та переможців конкурсу Суспільному розповіла директорка центру Любов Рожнова.

Всього журі розглянуло 106 творчих робіт.

На підсумковій виставці учасники представили вироби з дерева, паперу, тканини, глини, а також із лози та соломи. Як розповіла Любов Рожнова, основна мета конкурсу – зберегти народні традиції у декоративно-прикладному мистецтві.

Волинський обласний науково-методичний центр культури

Участь у конкурсі взяли учні мистецьких шкіл, студенти, працівники клубних установ районів та територіальних громад області. Переможців визначали у двох номінаціях: "Різдвяна атрибутика" та "Декоративна композиція". У першій категорії представлено – 20 виробів, у другій – 86.

Волинський обласний науково-методичний центр культури

Глиняна скульптура вертепу "Шопка" отримала перше місце у номінації "Різдвяна атрибутика" у молодшій віковій категорії. Це колективна робота Олександри Літвінової, Мар’яни Нечай, Діани Локотош та Ангеліни Тарнавської з Володимира.

Обласний науково-методичний центр культури

За словами організаторки конкурсу, таку скульптуру на конкурс привезли вперше. "Це дуже крихкі роботи, дихати на них страшно, щоб вони збереглися", – зазначила Любов Рожнова.

Ще одна призерка конкурсу у старшій віковій категорії – різдвяна коза. Її створила Лариса Глушкова із Шацька. Як розповіла керівниця науково-методичного центру культури, козу конкурсантка виконала з тканини. Робота вийшла рухливою.

Волинський обласний науково-методичний центр культури

Перше місце отримала і різдвяна зірка з лози, зроблена Давидом Гольчаком із волинського фахового коледжу культури і мистецтв.

Волинський обласний науково-методичний центр культури

"Ми робили у цьому році виставку зірок, щоб вони були виконані з дотримання народних звичаїв і традицій. А не просто зірка, з дощику зверху зроблена, і чим більше блистить, тим краще", – каже Любов Рожнова.

Одна із призерів номінації "Декоративна композиція" у першій віковій категорії – робота "Колядка" Дарини Єрьоміної із Володимира, малюнок виконаний гуашшю на тоновому папері.

Волинський обласний науково-методичний центр культури

Загалом дипломами нагородили 28 учасників конкурсу, решта отримали подяки. Зі слів організаторки, обласний конкурс проводять вп'яте.

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