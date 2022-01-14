Луцький режисер знімає новий документальний фільм: про що він

Луцький режисер Сергій Шараєвський знімає нову документальну стрічку. У фільмі йтиметься про репресії не християн в радянські часи. Як розповів Суспільному режисер, фільм планують згодом показати у кінотеатрах України.

Наразі команда, яка працює над стрічкою, оглядає локації для зйомок у Волинській області.

Фото: ТІЦ / Володимир-Волинської міської ради Знімальна група оглядає приміщення Володимир-Волинського училища

"Частина зйомок вже відбулася у Харкові, Києві, Одеській області. На Волині оглянули кілька локацій. Зупинилися на Володими-Волинському училищі. Воно дуже фактурне і підходить нам", – розповів режисер. З його слів, в училищі зніматимуть розстріл в'язнів у 1939 році.

До створення стрічки, каже Сергій Шараєвський, залучать кілька десятків акторів, зокрема і з волинських театрів, реконструкторів та істориків. Одну з наймасовіших сцен планують знімати у лісі. "Хочемо задіяти більше 20 акторів. Це будуть зображені події 1940-х та початку 1950-х років", – додав режисер.

Фото: ТІЦ / Володимир-Волинської міської ради Команда режисера оглядає локацію для зйомки

Ідея створення фільму виникла два роки тому, – каже режисер. На його думку, тема репресій не християн у радянські часи мало розкрита не лише у кінематографі, але й в офіційній історії. "Ми зараз по крупинках збираємо факти. Хоче показати протистояння величезної тоталітарної атеїстичної машини проти звичайних людей", – зазначив Сергій Шараєвський.

Наразі стрічка готова на 50 %. Завершити фільм планують до кінця року, тоді ж зробити прем'єру. Зі слів режисера, також цього року команда планує розпочати роботу над другим сезоном документального серіалу "Українське підпілля на Волині", який режисер створює у співпраці із Суспільним мовником.

Що відомо

Торік у серпні продакшн-студія Сергія Шараєвського підписала договір з Суспільним Волині. Проєкт режисера "Українське підпілля на Волині" переміг у творчому конкурсі «Створюй із Суспільним» і був відібраний для виробництва і трансляції на Суспільному у 2021 році.

Перша серія документального проєкту "Українське підпілля на Волині" вийшла на телеканалі UA:Волинь наприкінці вересня. На офіційному Youtube каналі Суспільного Волині її переглянули понад 5,5 тисяч користувачів. Всього у першому сезоні проєкту – чотири серії.

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