Школу у Сумах зобов'язали виплатити відстороненій вчительці 23,8 тис. грн

Суддя Зарічного районного суду Сум частково задовольнила позов працівниці школи №11, яку відсторонили від роботи з 8 листопада через те, що жінка не вакцинована від коронавірусу. Школа має виплатити їй загалом 23,8 тис. грн, передає кореспондентка Суспільного, яка була на суді.

Так відсторонена жінка має отримати заробітну плату за час вимушеного прогулу – 13 тис. грн, 2 тис. грн моральної школи, а також покрити 1,8 тис. грн судових витрат та 7 тис. грн витрат на адвоката.

"Відсторонення від роботи без збереження заробітної плати з зазначених в наказі підстав, не відповідало закону. Зокрема посилання на ст. 46 кодексів законів про працю не передбачає такої підстави як усунення працівника від роботи за відсутності медичних щеплень", – зазначив адвокат позивачки Сергій Турчин.

Позивачка працює помічником вихователя у Сумській початковій школі №11 з 2016 року. Розгляд справи тривав без неї. За словами її адвоката – вона не братиме участь у судовому засіданні через стан здоров’я.

За словами директорки школи Тетяни Борисенко, жінка вагітна, і вони пропонували їй оформити дні відпустки, аби не було відсторонення, але жінка не схотіла і сказала, що їй краще відсторонення, бо так зможе відпочити й побути вдома зі старшою дитиною. Про позов до суду у школі не знали.

У сторін є 10 днів на апеляцію. Адвокат позивачки Сергій Турчин сказав, їх рішення задовольняє, а чи подаватиме апеляцію у школі, вирішуватимуть після проголошення повного тексту рішення, сказав їх представник відповідача Кучменко Сергій.