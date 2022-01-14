Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим. Про що домовилися

Президент Володимир Зеленський обговорив з очільником Азербайджану Ільхамом Алієвим питання приватизації держмайна в Україні, товарообіг між двома країнами, а також підписав Спільну декларацію президентів двох держав.

Про це повідомляє Офіс президента.

Спільна декларація президентів України й Азербайджану містить домовленості щодо обопільної підтримки суверенітету й територіальної цілісності двох держав, а також прагнення посилити співпрацю в низці сфер — від економічної до безпекової.

Окрім того, сторони підписали:

міжурядову Угоду щодо співробітництва у сфері безпечності харчових продуктів для спрощення імпорту, експорту, транзиту та реекспорту харчових продуктів;

Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами економіки України та Азербайджану з питань екстреної взаємодії у двосторонній торгівлі;

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Міністерством економіки Азербайджанської Республіки щодо співробітництва в аграрній сфері;

Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерством енергетики України, НАК «Нафтогаз України» та Міністерством економіки Азербайджанської Республіки і компанією SOCAR;

Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та Міністерством економіки Азербайджану щодо співробітництва у сфері земельних відносин, управління землями державної власності та державного земельного кадастру.

Як повідомив Володимир Зеленський журналістам після зустрічі з Алієвим, сторони окремо обговорили перспективи азербайджанського бізнесу у приватизації в Україні. Він також наголосив, товарообіг між Україною й Азербайджаном у 2021-му вперше за сім років сягнув рекордних показників — майже мільярда доларів.

"Україна й Азербайджан поставили за мету до 2024 року збільшити обсяги двосторонньої торгівлі вдвічі... Ми також прагнемо збільшити розмір взаємних інвестицій та кількість спільних масштабних проєктів. Це зокрема участь азербайджанських компаній у програмах "Великого будівництва", — зазначив Зеленський.

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Що відомо

14 січня Володимир Зеленський розпочав зустріч із резидентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, який перебуває в Україні з робочим візитом. Це перший візит очільника Азербайджану до України з 2014 року.

Напередодні, 13 січня, Азербайджан скасував обмеження для в'їзду українців, запроваджені через коронавірус ще в березні 2020 року, і відкрив повітряні подорожі, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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